Güney Kore'de torpil suçlamalarının hedefindeki adalet bakanı adayı, 11 saat boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı

Devlet Başkanı Moon Jae-In tarafından adalet bakanlığına aday gösterilen Cho Kuk, ailece etik kurallara uymayan davranışlarda bulundukları suçlamalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin ailesinin kabarık sicili hakkındaki soruları karşısında 11 saat ter döken hukuk profesörü, ailesini sıkı denetime alamamış olduğu için özür diledi.

Güney Kore meclisinde bir gazeteci ordusunun karşısına geçen 'solcu' siyasetçi Cho Kuk, adalet bakanı adayı sıfatıyla ailesinin tümüyle şaibeli yükselişiyle ilgili bir basın ordusunun sorularını yanıtladı.

Pazartesi günü yerel saatle 15:30’da başlayan basın toplantısı, dinlenmek için verilen aralarla birlikte 02:16'da sona erdi.

Seul Üniversitesi'nin eski hukuk profesörü, ilkin kızını en prestijli üniversitelere yerleştirmek için nüfuzunu kullandığı suçlamalarıyla karşılaştı.

Cho'nun kızı henüz lise öğrencisi konumundayken önde gelen bir tıp fakültesine iki hafta yerleştirilmesinin ardından çok teknik bir patoloji tezinin yazarı olarak kayıtlara geçmişti. Daha sonra bu tez bir başka önde gelen tıp fakültesine başvurusuna eklenerek teslim edilmişti.

Kızının düşük notlar almasına rağmen 5 yılda üç üniversitede okuması ve bu sırada pek çok burs kazanması da bakan adayı profesöre yöneltilen sorular arasındaydı.

Kızının teziyle ilgili ayrıntıları bilmediğini savunan Cho, üniversiteden kızına torpil yapmalarını talep ettiği suçlamalarını yalanladı.

Ailesinin bir özel sermaye fonuna 6.2 milyon dolar ortak yatırım yapmasıyla da dikkat çeken Cho, fonun işleyişini bilmediğini iddia etti.

The Korea Herald gazetesine göre Cho ailesinin resmen bildirdiği servet, 4.6 milyon dolar.

Eşi ve iki kızının bir özel sermaye fonuna 850 bin dolar yatırım yaparak hediye vergisi ödemekten kurtulması da gazetecilerin sorularına konu oldu.

Cho'nun oğlunun Güney Kore'de çok ciddi bir mesele olan zorunlu askerlikten kaçınmayı başardığı iddiası da hepsinin üzerine tuz biber ekti.

Bu siciliyle adalet bakanlığına aday gösterilebilmiş olan Cho, basın toplantısında "Derinden üzgünüm ve aileme yönelik sıkı kurallar uygulamamış olduğum için özür dilerim" dedi.

Üniversite harçlarını ödemek için çırpınan gençlerden de özür dilediğini ifade eden Cho, geçmişte zengin çocuklarının en iyi liselerle üniversitelerde okumasını sağlayan torpilci sistemi çok sert dille eleştirmesiyle tanınıyor.

'Solcu' siyasetçi, basın toplantısında adaylıktan çekilmeyeceğini söylerken şöyle konuştu:

"Gençliğimden beri ilericilik ve reform rüyasının peşinden koştum, bunu başarmak için elimden geleni yaptım. Bir reformcu olmaya çalıştım, ama kızım ve şahsımla ilgili diğer meseleleri ilişiğimi keserek bitiremedim. Sanırım umursamazlık yaptım."

Pazartesi günkü basın toplantısının ardından medya ve sosyal medyada Cho'ya 'ikiyüzlülük' eleştirileri yöneltilirken, daha haftasonunda Devlet Başkanı Moon Jae-in'e halk desteği üç puan azalarak 45'e düşmüştü.