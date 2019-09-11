Hindistan, vatandaşlıktan çıkardığı 2 milyon kişi için gözaltı kampları inşa ediyor

Hindistan hükümeti, geçen hafta vatandaşlıktan çıkarılan yaklaşık 2 milyon kişinin 'işlemlerinin daha iyi yapılması için' toplanacakları gözaltı kampları inşa ediyor.

Hindistan'da, komşu Bangladeş'in Pakistan'dan ayrıldığı 24 Mart 1971’den bir gün önce ülkeye geldiklerini kanıtlayabilenlerin yer aldığı bir belge olan Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi'ne (NRC) göre 2 milyona yakın kişi hakkında vatandaşlıktan çıkarılma kararı verilmişti.

Söz konusu liste, aynı zamanda ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Assam'daki yasadışı göçmenleri tespit etmeye yönelik bir planın parçası.

Hükümetin son olarak NRC'ye göre vatandaşlıktan çıkarılan kişiler için büyük gözaltı tesisleri üretmeye başladığı öğrenildi.

'DOĞUM BELGEMİZ YOK'

Yapılması planlanan 10 gözaltı merkezinden biri olan Goalpara kampının inşatında çalışan işçilerden Matali Hajong, Reuters'a yaptığı açıklamada "Doğum belgemiz yok" ifadelerini kullandı.

Goalpara kampının yaklaşık 7 futbol sahası genişliğinde olacağı ve 3 bin kişiye ev sahipliği yapacağı öğrenildi.

Yayınlanan resmi plana göre, kamplarda okul ve hastana gibi hizmetler de yer alacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet kaynakları, listeden çıkarılan isimlerin 120 gün içerisinde Yabancı Mahkemeleri'ne başvuruda bulunarak sürece itiraz edebileceklerini bildirdiler.

MÜSLÜMANLAR DAHİL EDİLMEDİ

Öte yandan, yayınlanan listede Müslümanların dışında Hindu inancına sahip çok sayıda insanın da yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Hükümet ise, bir yandan ülkede bulunan Hindu, Sih ve Budist göçmenlere vatandaşlık vermeyi planlıyor ancak Müslümanlar bu plana dahil edilmedi.