Hindistan, Rus Il-114 uçağını üretmek istiyor

Hindistan’ın önde gelen uçak şirketi Hindustan Aeronautics’in CEO’su R Madhavan, Rus Il-114 yolcu uçaklarının ülkede üretimini organize etmeyi ve bu uçakları yerel havayolu şirketlerine teklif etmeyi planladıklarını belirtti.

Times of India gazetesine konuşan Madhavan, Ilyuşin şirketiyle Hindistan ve komşu ülkelerden müşteriler için bu uçağın bakımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini imzaladığını söyledi.

Il-114’ün, günümüzde Hindistan’da kullanılan turboprop uçakları için ideal bir alternatif olduğunu kaydeden Madhavan, “Il-114-300, (ABD’li uçak motoru üreticisi) Pratt & Whitney motorlarıyla donatıldı, modern iç tasarıma ve Batı yapımı teçhizata sahip. Bu uçakların servisinden başlamayı planlasak da piyasaya iyi giriş yapsa burada üretmek istiyoruz” dedi.

Madhavan, üretim planlarının nihai olarak 3-4 yıl sonra netleşeceğini de sözlerine ekledi.