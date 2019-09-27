Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için önlemler arttırıldı: 100 bin güvenlik görevlisi sandıkların başında

Euronews'in haberine göre, Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan Operasyonlar ve Planlama Genel Müdürü Abdul Mokim Abdulrahimzai "Tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede. Seçimlerin başında etkisiz hale getirme, tutuklama ya da rahatsız etme operasyonları yürütüldü" dedi.

Taliban ve IŞİD tehdidi altındaki bin 500 kadar sandık ise güvenlik güçleri yollanamadığından kapatıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri boyunca Afgan güvenlik güçlerine Amerika Birleşik Devletleri askerleri de havadan müdahaleler de dahil, destek verecek.

Taliban, Afgan halkını oy kullanmamaları için intihar ve roket saldırıları ile tehdit ediyor. Geçtiğimiz seçimlerde Taliban, hakim olduğu bölgelerde seçmenlerin oy kullandıklarını gösteren işaret bulunan parmaklarını kesti. Bazı durumlarda da oy kullanan kişiler dövüldü.

Seçimlerin favori ismi ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin cumartesi günü Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile yarışması bekleniyor.