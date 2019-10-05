Kuzey Kore ABD ile nükleer görüşmeleri durdurdu

Yonhap haber ajansının aktardığına göre daha önce Pyongyang ve Washington arasında 5 Ekm’de yeniden başlanması için anlaşmaya varılan çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelerin durdurulduğu belirtildi.

İsveç’te bugün başlayan görüşmelere Kuzey Kore adına katılan diplomat Kim Myong Gil, “ABD’nin görüşme masasına herhangi bir şey koymaması bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi görüşmelerin devam etmesi ile ilgili sorumluluk ABD’ye ait” açıklamasında bulundu.

Daha önce Kim Myong Gil’in başkanlığındaki Kuzey Kore heyeti ile ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun’un başında bulunduğu ABD heyetinin bugün Stockholm'da bir araya gelerek nükleer görüşmelere başladığı duyurulmuştu.

TRUMP-KİM ZİRVESİNDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.