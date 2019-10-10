Endonezyalı yetkililerin 'helal turizm' planına Hristiyan halk 'domuz festivaliyle' meydan okudu

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya ilginç bir çekişmeye sahne oluyor. Müslüman turist çekmek için ‘helal turizm’ planını devreye sokan yetkililere karşı Hristiyan halk, iki günlük ‘domuz temalı festivali’ düzenliyor.

Endonezya’ya daha fazla Müslüman turist çekmek amacıyla ‘helal turizm’ planlarını masaya yatıran Kuzey Sumatra yönetimi, ‘ilginç’ bir protestoyla karşılaştı. Bölgedeki Hristiyan nüfus, Toba Gölü’nde, merkezinde Müslümanlarca haram sayılan domuzun yer alacağı iki günlük bir festival düzenleme kararı aldı.

Festival, 25 ve 26 Ekim’de yapılacak.

İngiltere’de uzun süre yayımlanan bir okul öncesi animasyon televizyon dizisi olan ‘Peppa Pig’ de Müslüman olmayan Endonezyalılar tarafından ‘direniş sembolü’ olarak seçildi.

© AFP 2019 / Nicholas Hunt Endonezyalı yetkililerin 'helal turizm' planlarına karşılık, Müslüman olmayan azınlık direniş sembolü olarak İngiltere’de uzun süre yayımlanan bir okul öncesi animasyon televizyon dizisi olan ‘Peppa Pig’ i seçti.

Dünyada son 25 milyon yılda gerçekleşen en büyük süpervolkan patlaması olarak kayda geçen bir patlama sonucu 74 bin yıl önce oluşan Toba Gölü, şimdi geniş bir Hristiyan nüfusa ev sahipliği yapıyor. Hristiyanlar, bölgenin ‘Müslüman turizm merkezine’ dönüştürülmesi planlarına karşı çıkıyor.

Toba Gölü civarında yaşayan Hristiyan halkın büyük çoğunluğu Batak etnik kökeninden geliyor. Bölgedeki baskın inanış, 19. yüzyılda Alman Lutheryan misyonerler tarafından getirildi.

Sumatra’nın bu bölgesi macera severler ve turistler için uzun yıllardır önemli bir çekim noktası. Ancak 1997’deki Asya finans krizi, 2002’de Bali’de 200 kişinin öldüğü bombalı saldırı, geçen yıl 160’dan fazla yolcunun hayatını kaybettiği Toba Gölü’ndeki feribot kazası gibi olaylar nedeniyle turizm sekteye uğradı.

Kuzey Sumatra Valisi Edy Rahmayadi de ‘çözümü’ komşu ülkelerden daha fazla Müslüman turisti ülkeye çekmekte ve ‘helal turizmi’ teşvik etmekte buldu. Bu kapsamda restoranlara helal sertifikalar vermek, daha fazla cami inşa etmek gibi öneriler de ortaya atıldı. Plan, kamuya açık bir şekilde domuz kesilmesine yönelik düzenlemeleri de gündeme getirdi.

© AFP 2019 / GOH CHAI HIN Volkan patlaması sonucu74 bin yıl önce oluşan Endonezya'daki Toba Gölü, şimdi geniş bir Hristiyan nüfusa ev sahipliği yapıyor.

VALİ: TURİSTLER DOMUZ KESİLDİĞİNİ GÖRSE...

Toba Gölü’nde yerleşik Hristiyanların doğum, evlilik gibi özel günlerde kutlama yapmak için domuz kesme geleneklerine gönderme yapan Rahmayadi, “Eğer Müslüman turistler bunu görürse, bir daha Toba Gölü’ne gelmezler” dedi.

Nesiller boyunca domuz yetiştiren ve bu hayvanları hem kültürlerinin hem de mutfaklarının önemli bir parçası olarak gören Hristiyanlar ise asıl amacın turizm değil, bölgenin ‘İslamlaştırılması’ olduğunu savundu.

'AMAÇ TURİZM DEĞİL, İSLAMLAŞTIRMAK İSTİYORLAR'

Toba’daki Samosir Adası’nın yöneticisi Rapidin Simbolon, valinin ‘helal ve şeriat’ planının reddettiklerini söyledi.

Simbolon, “Helal turizm düşüncesi yerel kültürlerle ve geleneklerle çatışıyor. Samosir, Endonezya için var ama aynı zamanda dünya için de var. Kültürel değerlerimizi korumalıyız” dedi.