Atambayev, sanık sıfatıyla yer aldığı davanın duruşmasına katılmadı

Kitlesel karışıklık organize etme, cinayet, cinayete teşebbüs, esir alma ve güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanma gibi bir dizi ağır suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan Atambayev, sanık sıfatıyla yer aldığı davanın ön duruşmasına gitmedi.

Sputnik'e konuşan Atambayev'in avukatı Sergey Slesarev, "Konvoy lideri, Atambayev'in mahkemeye gelmeyi reddettiğini söyledi. Kendisinin de daha önce söylediği gibi, Atambayev bu hukuk dışı sürece katılmayı planlamıyor. Bu adli süreçte kendisine verilen rolü oynamayacak" dedi.

Slesarev, müvekkilinin kendisinin suçlu olduğuna inanmadığını aktardı.

Batukayev'in 16 yıllık cezasının neredeyse yarısını bile doldurmadan ileri derecede hasta olduğu gerekçesiyle 2013 yılında serbest bırakılması, dönemin Devlet Başkanı Atambayev ile ilişkilendirilmişti.

O dönemde ülkede büyük tepkilere yol açan bu olay, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından tekrar gündeme getirilerek bir soruşturma başlatılmış ve Atambayev de soruşturma kapsamında sanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Dokunulmazlığını hatırlatan Atambayev, ifadeye çağrılmasının hukuk dışı bir karar olduğunu dile getirmişti.

Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev'e Aziz Batukayev soruşturması haricinde Merkezi Isıtma Kurumu'nun modernizasyonu, kömür alım ihaleleri, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu ve tarım arazilerinin satışı konularında yapılan yolsuzluklarla ilgili suçlamalar da yöneltmişti. Eski Devlet Başkanı suçlamaları reddederken, polise ifade vermeyi de reddetmişti.

Bu gelişmeler üzerine Kırgızistan Başsavcılığı, Atambayev hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla meclise başvururken, haziran ayında Kırgızistan parlamentosunda yapılan oylamayla Atambayev'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Atambayev, 8 Ağustos'ta başkent Bişkek yakınlarındaki rezidansında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.