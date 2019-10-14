Hindistan'da yeni doğan kız çocuğu canlı canlı gömülmüş halde bulundu

Hindistan’ın kuzeyinde yeni doğmuş bir kız çocuğu canlı canlı gömülmüş bir halde bulundu. Hindistan, cinsiyet ayrımı açısından dünyanın en kötü sicile sahip ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan olayda, topraktan yapılmış bir kabın içine yerleştirilen bebek, yaklaşık 90 santimetre derinliğe gömülmüş bir halde bulundu. Hastaneye götürülen bebeğin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yerel polis şefi Abhinandan Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik bebeğin, doğumdan birkaç dakika sonra ölen kızını defneden bir köylü tarafından bulunduğunu söyledi.

Singh’in açıklamasına göre, kızı için bir mezar kazmaya çalışan baba, bebeğin içine konulduğu kaba denk geldi, topraktan çıkardığında da küçük kızın nefes aldığını fark etti.

Singh, “Bebeğin ailesini bulmaya çalışıyoruz, bunun, ailenin rızasıyla gerçekleşmiş olmasından şüpheleniyoruz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan, cinsiyet ayrımı açısından dünyanın en kötü sicile sahip ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kadınlar sosyal hayatta sıklıkla ayrımcılığa maruz kalırken, özellikle yoksul kesimlerde genç kızlar aileleri için ‘ekonomik yük’ olarak görülüyor.

Erkek çocuğa sahip olmaya yönelik ‘geleneksel’ tercihler nedeniyle ülkede milyonlarca kız çocuğunun henüz ceninken yaşamına son verildiği aktarılıyor.