Bangladeş'te ilginç siyasi skandal: Yerine sınava girsin diye benzerlerini bulan politikacı üniversiteden uzaklaştırıldı

Bangladeş’te, yerine sınavlara girmesi için kendisine benzeyen tam sekiz kişiye para ödediği belirtilen politikacı üniversiteden uzaklaştırıldı.

Bangladeş'in iki büyük siyasi partisinden biri olan Avami Birliği mensubu meclis üyesi Tamanna Nusrat, yerine en az 13 sınava girmesi için kendisine benzeyen kişilere para vermekle suçlanıyor.

Skandal, özel bir televizyon kanalı olan Nagorik TV’nin sınavın yapıldığı sınıflardan birine girerek Nusrat gibi poz veren kadınlardan birine meydan okumasıyla ortaya çıktı.

Olayın patlak vermesi üzerine bir açıklama yapan Bangladeş Açık Üniversitesi (BOU) yöneticisi M.A. Mannan, “Kendisini okuldan attık çünkü bir suç işledi. Suç, suçtur. Kaydını feshettik. Bir daha buraya kayıt yaptıramayacak” dedi.

#NSTnworld: The scandal emerged after private broadcaster Nagorik TV entered a test hall and confronted one of the women posing as #TamannaNusrat, in a video that went viral.https://t.co/Oz0Y0w7A4p — New Straits Times (@NST_Online) October 21, 2019

'HERKES BİLİYORDU'

Bir yönetici de, “Vekil öğrenciler, sınava girdiklerinde meclis üyesinin korumaları tarafından korunuyordu. Herkes durumu biliyordu ama tek kelime etmedi, çünkü (Nusrat) oldukça etkili bir aileden geliyor” ifadelerini kullandı.

Tamanna Nusrat cephesinden ise bir açıklama gelmedi.

Geçen yıl parlamentoya giren Nusrat, Bangladeş Açık Üniversitesi’nde Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden lisans derecesine sahip.

Bangladeş’te sınav hileleri, kopya, soruların önceden sızdırılması gibi olaylar sıklıkla yaşanıyor, bunların sonucunda yetkililer iptal yoluna başvuruyor.