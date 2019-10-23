Çin'de 'yapay et' diye gerçek et satan şirketin hisseleri fırladı, şirket hakkında soruşturma başladı

Çin'de yapay et satmaya başladığını duyurduktan sonra hisseleri borsada hızla yükselişe geçen bir şirketin aslında gerçek et ürettiği ortaya çıkınca hakkında soruşturma başlatıldı.

Jinhua merkezli yemek firması Jinzi Ham Co., kısa bir süre önce Alibaba'nın sahip olduğu alışveriş sitesi Taobao'da yapay et satmaya başladığını duyurdu.

Şirketin bu duyurusunun ardından hisseleri altı işlem gününün beşinde hızla artarak günlük yükseliş sınırı olan yüzde 10'a ulaştı. Ancak bu olağanüstü yükseliş Şenzen Borsası yetkililerinin dikkatini çekince gerçek ortaya çıktı.

“Plant Based Meat Patties ” 🌱 is launched - Mainland China 🇨🇳



On October 7th, 2019, the first domestic plant based meat meat produced by Jinzi Ham Co., Ltd. 金字火腿股份有限公司(hereinafter referred to as “Golden Ham”) launched the first artificial meat patties in China. pic.twitter.com/fFQfMbOcgx — Nomaly (@OnlyNomaly) October 20, 2019

​Jinzi Ham Co.'nun aslında gerçek et sattığı ve Çinli halkın son dönemlerde Afika humması salgını nedeniyle girdiği alternatif et araşını kullandığı belirtildi.

İncelemenin ardından, Jinzi Ham Co. hakkında soruşturma başlatıldı. Şirketin 'yapay etten' elde ettiği gelirin toplam geliri içindeki payının sadece 10 bin'de 3 üç olduğunu açıklandı. Bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri düşmeye başladı.

Remember when random companies started adding 'blockchain' to their name? A company that sells *real* ham in China is being investigated by regulators for talking about selling *fake* meat and sending its shares surging.https://t.co/gBSNZSHbAK pic.twitter.com/bnCof7s5jr — Tracy Alloway (@tracyalloway) October 23, 2019

​​ÇİN'DE ALTERNATİF ET ARAYIŞI

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) verilerine göre Çin 2018'de, dünyadaki domuz tüketiminin yaklaşık yüzde 46'sını oluşturdu.

Birleşmiş Milletler ise Çin'de 1.7 milyon domuzun Afika hummasından etkilendiğini açıkladı.

Uluslararası araştırma şirketi Fitch Solutions'un bu ayın başında yayımladığı rapora göre, domuz eti üretimi ve tüketimi yaygın olan Çin'de Afika humması salgını başlamasının ardından halkın 'yapay et'e ilgisi başladı. Ülkede sebzelerden veya tofudan üretilen 'yapay ete' ilgi 2018'de yüzde 14 arttı.

Çin'de 'yapay et' diye gerçek et satan şirketin hisseleri fırladı, şirket hakkında soruşturma başladıhttps://t.co/LofWYnpqG0 pic.twitter.com/EBrUUMlaZv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 23, 2019

​Fitch Solutions'a göre ilginin artmasının bir diğer sebebi de Çin mutfağının tofu ve sebzelerden yapılan yapay ete benzer tatlara uzak olmaması.

Ayrıca, dünya çapında çevre bilincinin ve farkındalığının artmasının da bu ilginin arkasındaki sebeplerden biri olabileceği belirtiliyor.

Şenzen Lonteng Varlık Yönetimi'nin fon yöneticilerinden Wu Şianfeng de domuz eti fiyatlarındaki artışa değinerek "Domuz eti fiyatlarının yükselmesinden sonra yatırımcılar tavuk ve sığır etinden farklı bir alternatif arayışına girdi. En uygun alternatif de yapay et" diye konuştu.