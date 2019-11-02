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    Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere toplandı

    Pakistan'da muhalefet partilerinden yeni strateji: Toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma gündemde

    © AA / Muhammed Semih Uğurlu
    Asya & Pasifik
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    Pakistan'da muhalefet partileri, başlattıkları Azadi March'ın (Özgürlük Yürüyüşü) ardından yeni stratejilerini belirlemek üzere yapılan toplantıda meclisten toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma seçeneklerinin tartışıldığını açıkladı.

    İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman
    © AFP 2019 / AAMIR QURESHI
    Pakistan muhalefeti hükümete karşı birleşti: 'Özgürlük Yürüyüşü' kapsamında başkentte dev miting
    Ülkenin önde gelen 4 muhalefet partisi, bugün yaptıkları toplantıda ülke çapında 5, başkent İslamabad'da ise 2. gününe giren Özgürlük Yürüyüşü'nün yeni stratejisini belirlemek üzere toplandı.

    Muhalefet heyeti adına açıklama yapan İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) temsilcisi Ekrem Durrani, toplantıda hükümet karşıtı eylemleri ülke geneline yayma, ülke genelinde greve gitme ve milletvekillerinin toplu istifası seçeneklerinin konuşulduğunu söyledi. 

    Durrani, hükümete istifa için verilen iki günlük sürenin yarın akşam dolacağını hatırlatarak, yeni stratejinin bu andan itibaren devreye sokulacağını ve İslamabad dışında bekleyen protestocuların kentin içine girip meclis ve başbakanlık gibi binaların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yürüyeceğini ifade etti.

    Özgürlük Yürüyüşü protestoları sürüyor​

    Öte yandan, İslamabad'ın girişindeki Peşaver Morr bölgesinde protestolar gün boyu devam etti. Karaçi'den başlayıp İslamabad'a uzanan Özgürlük Yürüyüşü kapsamında kentin girişindeki bölgeye gelen eylemciler,  gün boyu sloganlar ve konuşmalarla gösterilerini sürdürdü.

    Pakistan'da PTI dışındaki partiler seçimin yenilenmesi için protestolar düzenleyeceklerini açıkladı
    © AA / Muhammad Reza
    Pakistan'da seçimi kazanan PTI dışındaki partiler, seçimin tekrarı için protesto düzenleyecek
    Eylem alanı olarak kullanılan Keşmir oto yolu ve çevresindeki yeşil alanlara çadırlar kuran protestocular için alana su tankerleri getirildi. Alanın çeşitli noktalarına kurulan ekranlardan konuşmaları takip eden eylemcilere yemek de dağıtıldı.

    Diğer taraftan, JUI-F tarafından kadınların protestolara gelmemesi yönünde çağrılarından, eylemin destekçisi ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) önde gelenlerinden ve eski başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz da nasibini aldı.

    Alana giren kadınlara ve hemcinsi gazetecilere tepki gösteren eylemciler, asılan afişlerde diğer muhalefet liderleriyle birlikte fotoğrafları bulunan Navaz'ın yüzünü afişlerden kesti.

    Navaz'ın fotoğrafı sadece konuşmaların yapıldığı kürsülerde tahrip edilmedi.

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    Etiketler:
    İmran Han, Protesto, Muhalefet, Pakistan
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