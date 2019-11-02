Muhalefet heyeti adına açıklama yapan İslam Ulema Camiası-Fazl (JUI-F) temsilcisi Ekrem Durrani, toplantıda hükümet karşıtı eylemleri ülke geneline yayma, ülke genelinde greve gitme ve milletvekillerinin toplu istifası seçeneklerinin konuşulduğunu söyledi.
Durrani, hükümete istifa için verilen iki günlük sürenin yarın akşam dolacağını hatırlatarak, yeni stratejinin bu andan itibaren devreye sokulacağını ve İslamabad dışında bekleyen protestocuların kentin içine girip meclis ve başbakanlık gibi binaların bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yürüyeceğini ifade etti.
Pakistan'da muhalefet partilerinden yeni strateji: Toplu istifa, ülke çapında grev ve iş yerlerini kapatma gündemde https://t.co/d6FqsfaTl1 pic.twitter.com/tuitIhpbYv— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2019
Özgürlük Yürüyüşü protestoları sürüyor
Öte yandan, İslamabad'ın girişindeki Peşaver Morr bölgesinde protestolar gün boyu devam etti. Karaçi'den başlayıp İslamabad'a uzanan Özgürlük Yürüyüşü kapsamında kentin girişindeki bölgeye gelen eylemciler, gün boyu sloganlar ve konuşmalarla gösterilerini sürdürdü.
Diğer taraftan, JUI-F tarafından kadınların protestolara gelmemesi yönünde çağrılarından, eylemin destekçisi ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) önde gelenlerinden ve eski başbakan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz da nasibini aldı.
Alana giren kadınlara ve hemcinsi gazetecilere tepki gösteren eylemciler, asılan afişlerde diğer muhalefet liderleriyle birlikte fotoğrafları bulunan Navaz'ın yüzünü afişlerden kesti.
Navaz'ın fotoğrafı sadece konuşmaların yapıldığı kürsülerde tahrip edilmedi.
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