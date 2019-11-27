Çin'de hızlı okuma çılgınlığı: 'Kuantum okuma kursları' öğrencilere dakikada 20 bin kelime okumayı vaat ediyor

Avrupa'nın en hızlı okuyan kişisi İngiltere'den Dan Holloway. 2018'de yapılan bir yarışmada dakikada 1700 kelime okuduğu tespit edildi.

Çin'deki hızlı okuma kursları ise öğrencilere 5 dakikada 100 bin kelime okumayı vaat ediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Çin'deki bu hızlı okuma kurslarında "kuantum hızlı okuma" tekniği öğretiliyor. Ancak Pekin'de bir hızlı okuma yarışında kitap sayfalarını hızla çeviren öğrencileri gösteren bir video viral olmuş ve tartışmalara yol açmıştı.

Bu yarışmada öğrenciler oyun kartı karıyormuş gibi kitap "okuyor".

Bu yöntemi savunanlar, sayfaları hızla çevirirken okurun zihninde görüntüler oluştuğunu ve bunun okudukları kitabın içeriğini anlamalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Ancak bu konuda ikna olmayan bazıları da bu tür kursları "sahtekârlık" ve "bilim dışı" olarak değerlendiriyor.

Video üzerine, bölgedeki eğitim yetkilileri de harekete geçti. Shenzhen Eğitim Dairesi bu ay aldığı bir kararla ilk ve ortaokul öğrencilerine kuantum hızlı okuma kurslarını yasakladı. Bu kursları düzenleyenlere karşı da soruşturma açtı.

20,000 words in 60 seconds? 😱 "Genius” speed reading program, dubbed “Quantum Wave Reading Method,” raises many eyebrows as it promises parents to make their children fully retell the contents by just flipping through the pages of a book. pic.twitter.com/w2tFRzr2s0 — Global Times (@globaltimesnews) October 16, 2019

Bazı uzmanlar bu tür eğitimlerin temelsiz ve yanıltıcı olduğunu söylese de kurslar popüler hale geldi.

Çocuklarının akademik başarısına katkıda bulunma isteği, bilimsel bilgi eksikliği ve bu alanda yeterince düzenleme olmaması gibi nedenler bunda etkili oldu.

Kuantum hızlı okuma tekniği Japon öğretmen Yumiko Tobitani tarafından geliştirildi. 2006'da Tomitani bu yöntem hakkında yazdığı bir kitabı yayımladı.

Çin medyasında yer alan bilgilere göre, hızlı okuma kursları Pekin, Shenzhen, Guangzhou ve Hangzhou gibi birçok büyük kentte hizmet veriyor.

Kurs ücreti 4200 ila 8500 dolar arasında değişiyor. 14 bin dolara mal olan kurslar da var.

Birçok Çinli, çocuklarını bu kurslara yazdıran velilerle dalga geçen sosyal medya paylaşımlarında bulunurken bazı uzmanlar da şüphelerini dile getirdi.

Pekin'deki 21. Yüzyıl Eğitim Araştırma Enstitüsü müdür yardımcısı Şiong Binggi, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu yöntemin bilimsel temelden ve sağduyudan yoksun olduğunu ifade ediyor.

Ancak Çin'de popüler hale gelmesini, "çocuklarının akademik başarısı için endişe duyan ve daha başarılı olmaları için kestirme yol arayan ebeveynlere" bağlıyor.