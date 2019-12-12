Hindistan'da vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı parlamentonun üst kanadından geçti

Hindistan'da çevre ülkelerden gelen altı farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan ancak aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan tasarı, Federal Parlamentonun alt kanadının ardından üst meclis Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) yapılan 6 saatlik görüşmenin ardından oylandı.

Yasalaşması halinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyacak tasarı için yapılan oylamada 105 "hayır"a karşılık 125 "evet" oyu kullanıldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, meclisteki görüşmeler sırasında, muhalefet, hükümeti Anayasa'nın temel yapısına saldırmakla suçladı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi’nin (INC) lideri Sonia Gandi, tasarının geçirilmesinin "dar görüşlü ve bağnaz güçlerin zaferine işaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Gandi, "Bugün Hindistan'ın anayasal tarihinde karanlık bir gün" dedi.

Modi oylamadan memnun

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan tasarının parlamentonun üst kanadından da geçmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Modi, tasarının lehine oy kullanan tüm milletvekillerine minnettar olduğunu belirtti.

Federal Parlamentonun her iki kanadından da geçen tasarı, Hindistan Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

Modi, dün partisinin meclis toplantısında, tartışmalı vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptal edilmesini "tarihi" olarak niteleyen Modi, vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarının da tarihe altın harflerle yazılacağını savunmuş ve tasarının, çevre ülkelerdeki şartlardan kaçıp gelen dini azınlıklara kalıcı bir rahatlık sağlayacağını ileri sürmüştü.

Başbakan Modi, tasarıya tepki gösteren muhalefet partilerini, Pakistan ile aynı dili kullanmakla suçlamıştı.

Tasarı, mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngörüyor

Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.

Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisi’nde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla kabul edilmişti.

Ülkede, gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesini sağlayacak Vatandaşlık Yasası Değişikliği Tasarısı, mecliste 12 saat süren görüşmenin ardından kabul edilmişti.

Tasarıya göre, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Vatandaşlık Değişikliği Yasası, kanunlaştığı takdirde 31 Aralık 2014 tarihinden önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlık elde etmesine olanak tanıyacak.

Tasarı, ülkede aynı konumdaki Müslümanların ise sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Hint Müslümanlar, tasarıyı, dünyadaki en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak görüyor.