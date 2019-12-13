Hong Kong polisi sosyal medyada duvara bantlanmış gaz kapsülü fotoğrafı paylaştı

Hong Kong Polis Gücü'nün Twitter sayfasında paylaşılan fotoğrafa "Şiddete hayır deyin. Gaz fişeğini sonsuza dek duvarda bırakalım. Bir polis memuru için, göz yaşartıcı gaz dahil güç kullanmak son çaredir. İsyancılar şiddete başvurmazsa, Hong Kong güvenli olacaktır, güç kullanmamızı gerektiren bir neden kalmayacaktır" ifadeleri eşlik etti.
Sosyal medyada paylaşımı 'ahmakça' bulduğunu dile getirenler, karşılığında Hong Kong polisinin gaz ve göstericilere müdahale videolarını paylaştı.
Hong Kong'da polis 6 aydır süren gösterilerde 16 bine yakın göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandı, 6 binden fazla kişiyi gözaltına aldı.
For a Police officer, using force, including tear gas, is always the last resort. If rioters don’t use violence, Hong Kong will be safe and there’s no reason for us to use force.— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) December 12, 2019
Say NO to violence. Let’s leave the tear gas cartridge on the wall forever. pic.twitter.com/yCV6sSuYfV
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