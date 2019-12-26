Çin’de hükümet hakkında izinsiz kitap yayımlayan 12 kişiye hapis

Çin’de 12 kişi, Çin Komünist Partisi ve hükümet hakkında izinsiz kitap basarak yasal düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Çin Komünist Pasrtisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ÇKP ve hükümet konularına ilişkin yasaları ihlal ederek kitap yayımladıkları ve sattıkları suçlamasıyla 12 sanık Hubey eyaletine bağlı Yüeyang Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Twelve people were sentenced to prison terms of between seven and two years for illegally reproducing and selling books related to Party and government affairs, according to the Intermediate People's Court of Yueyang, Central China's Hubei Province. https://t.co/ME7OBYliaE pic.twitter.com/dJMWdvvqJY — Global Times (@globaltimesnews) December 26, 2019

​Sanıklardan söz konusu grubun elebaşı olduğu belirtilen birinin 2010’dan bu yana ÇKP’nin önemli toplantılarına ilişkin kitap ve dokümanları, toplantıların hemen akabinde internetten indirerek derlediği ve bunları kitap olarak bastığı belirtildi.

Kendisini ÇKP üyesi olarak tanıttı

Bir kitabevine 44 bin 600’den fazla kitap satarak 1 milyon yüen (yaklaşık 157 bin dolar) gelir elde ettiği belirtilen sanığın ayrıca kendisini ÇKP üyesi olarak tanıttığı ve ülke genelindeki ÇKP ve hükümet organlarına 'yasa dışı kitapları' sattığı vurgulandı.

Mahkeme söz konusu sanığı 7 yıl 10 ay hapis, 450 bin yüen (yaklaşık 64 bin 330 dolar) para, grubun diğer üyelerini de 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezalarına çarptırdı.