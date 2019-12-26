Hindistan'da doktorlar 'Hayalet Uzmanlığı Sertifikası' alabilecek

Hindistan'ın önde gelen okullarından Banaras Hindu Üniversitesi, doktorlara hayalet gördüklerini veya dünya dışı varlıkların kendilerine musallat olduğunu öne süren hastalar için tedavi yöntemlerini öğreten bir eğitim programı başlattı.

Hindistan'ın Varansi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesi, doktorlar için 'Hayalet Uzmanlığı' programı açtığını duyurdu.

Antik Hindu tıp ve şifa sistemlerinin öğretildiği Ayurveda fakültesi tarafından yürütülecek programda dersler psikosomatik hastalıklara (psikolojik kökenli fiziksel hastalıklar) odaklanacak.

Ayurveda Fakültesi Dekanı Yamini Bhushan Tripathi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim esas olarak psikosomatik bozukluklar, bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan ruhsal hastalıklar ve psişik durumları kapsıyor" diye konuştu.

Tripathi, üniversitenin ülkedeki doktorlara hayaletlerle ilgili rahatsızlıkları tedavi etmek için gerekli 'Ayurveda terapilerini' öğretecek ilk yer olduğunu da vurguladı. Ayurveda terapileri genellikle bitkisel ilaçlar, beslenme değişiklikleri, masajlar ve nefes alma egzersizlerini içeriyor.

Ocak ayında başlayacak olan program 6 ay sürecek.

Ulusal Ruh Sağlığı ve Sinirbilim Enstitüsü (Nimhans) tarafından 2016'da yapılan araştırmaya göre, Hintlilerin yaklaşık yüzde 14'ü psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor. 2017'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından elde edilen verilere göre ise Hintlilerin yüzde 20'si hayatlarında en az bir kere depresyon belirtileri gösteriyor. Ancak 1.3 milyar nüfusu olan ülkede ruh sağlığı alanında profesyonelleşmiş doktorların sayısı 4 binden az. Ayrıca, çoğu Hintlinin de toplumsal damgalama nedeniyle psikolojik yardım istemekten çekindiği belirtiliyor.