Çin’den koronavirüs nedeniyle yurtdışına turist göndermeme kararı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“26 Ocak Pazar gününden itibaren seyahat acenteleri uçak bileti satışını durdurdu, otel rezervasyonları durdu. Çin’in içi için benzer tedbirler 24 Ocak’tan itibaren uygulanıyor.”

Ayrıca durum istikrara kavuşana kadar Rus vatandaşlara Çin’e seyahat etmeme tavsiye edildi.

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, dünya genelinde koronavirüsün yayılma hızının günlük 1.5’ten 1.3’e düştüğünü belirterek, “Bunun, Çinli meslektaşlarımızın hayata geçirdiği etkili tedbirlerin sonucu olduğunu umuyoruz” dedi.

Popova ayrıca koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının genelden daha kısa süreceği umudunu dile getirdi.