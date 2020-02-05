Çin Devlet Başkanı Şi: Koronavirüse karşı mücadele sonuç veriyor

Çin Devlet Konseyi’nin açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi Cinping, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüşmede, “Halihazırda Çin hükümeti ve Çin halkı, yeni tip koronavirüsün neden olduğu pnömoninin yayılmasına karşı mücadelede elinden geleni yapıyor. Çin Komünist Partisi ve hükümetimiz, halkı ve uluslararası topluma karşı duyduğu tüm sorumlulukla en katı ve kapsamlı önleyici ve kontrol tedbirlerini aldı” ifadelerini kullandı.

Çin lideri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin 'artık olumlu sonuçlar verdiğini' vurguladı.

Hastalığın yayılmasına karşı mücadelede zafer kazanmak için gereken tüm kararlılık ve imkanlara sahip olduklarını kaydeden Şi, “Diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirerek açıklık ve şeffaflık ilkelerine sadık kalmaya, salgın ile mücadelede etkili işbirliği çabalarını ve halk sağlığı alanında küresel ve bölgesel güvenliği sağlamaya devam edeceğiz” diye ekledi.