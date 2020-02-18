Hindistan'da onlarca lise öğrencisi regl olmadıklarını kanıtlamak için soyunmaya zorlandı

Ülkenin batısındaki Gucarat eyaletindeki bir yurtta kalan lise öğrencileri, kadın öğretmenlere regl olmadıklarını kanıtlamak için iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorlandıklarını söyleyerek şikayette bulundular.

Hindistan'da tabu sayılan konulardan kadınların regl kanamaları bir kez daha manşetlerde.

Geçen Salı günü Bhuj kentindeki yurtta 68 genç kadının tuvalete götürüldükleri ve tek tek regl olmadıklarını kanıtlamak için iç çamaşırlarını çıkarmaya zorlandıkları anlaşılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, şikayetçi genç kadınlar, güçlü ve muhafazakar bir Hindu grubu olan Swaminarayan tarikatına ait Shree Sahajanand Kız Enstitüsü'nün öğrencileri.

Geçen Pazartesi günü kaldıkları yurttan bir görevlinin okulun müdürüne, bazı öğrencilerin regl olan kadınların uyması gerektiği düşünülen kuralları ihlal ettiği yolunda şikayette bulunduğunu anlatıyorlar.