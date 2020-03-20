Afganistan'da karakola saldırı: 24'ten fazla güvenlik görevlisi öldü

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri arasına sızan 6 militanın, Zabul vilayetindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

At least 24 Afghan security forces personnel killed in insider attack: Officials https://t.co/oquXRjf3KF — The Straits Times (@STcom) March 20, 2020

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Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan ise saldırganların, karakoldaki silahları alarak bölgeden kaçtığını vurguladı. Sözcü, saldırganların Taliban’la ‘bağlantılı’ olduğunu öne sürdü.

Zabul Valisi Rahmatullah Yarmal ise yaptığı açıklamada, 24 polis ve Afgan askerinin saldırıda öldüğünü açıkladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.