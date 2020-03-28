Çin'de yurtdışı kaynaklı 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son rakamları duyurdu.

Komisyonda yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülke içinde hiç yeni vakanın tespit edilmediği, Covid-19 testleri pozitif çıkan 54 yeni vakanın da yurtdışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sözgelimi vakaların Shanghai, Beijing, Tianjin, Guangdong eyaleti, Fujian, Zhejiang, Liaoning, Jilin, Shandong ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi'de görüldüğü bilgisi verildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 81 bin 349'a yükseldiği belirtilen açıklamada, 921 hastanın durumunun kritik olduğu ve 3 bin 295 hastanın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada 74 bin 971 hastanın tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

Çin'de koronavirüs salgınının merkez üssü olarak bilinen Hubey eyaletinde ise yeni vakaya rastlanmadı.