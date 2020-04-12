Keşmir'de Hint ve Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma: 3 sivil hayatını kaybetti

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, Keşmir'de Hindistan ve Pakistan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 sivil yaşamını yitirdi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı üzerinde sık sık yaşanan çatışmalar yeniden ortaya çıktı.

Associated Press ajansına konuşan bir Hint polisinin bildirdiğine göre, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kısmında yer alan Kupwara bölgesinde Pakistan güvenlik güçleri ile Hindistan askerleri arasında top atışları meydana geldi.

Karşılıklı çatışmada top mermilerinin evlerin üzerine düşmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, bir diğerinin ise kadın olduğu belirtildi.

Çatışmada çok sayıda yaralının olmasından endişeleniliyor.

Bölgede son günlerde yoğunlaşan gerilime ilişkin Pakistan ordusu, Pakistan güvenlik güçlerinin 'Hint güvenlik güçleri tarafından yapılan ateşkes ihlallerine' karşılık verdiğini ifade etti. Hindistan'dan yapılan açıklamada da Pakistan tarafının ateşkes ihlallerine yanıt verildiği belirtildi.

Pakistan ve Hindistan güvenlik güçleri arasında, Keşmir'in Hindistan kontolündeki Kupwara bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir evin isabet alması sonucu 1'i çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 sivil yaşamını yitirdi https://t.co/rEyFRJEMKR pic.twitter.com/i4hA0gia0Y — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 12, 2020

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