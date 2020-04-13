Kayıt
16:39 13 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un başkanlığında toplanan İşçi Partisi Merkez Komitesi Politbürosu, 11 Nisan 2020

    Kim'den Kuzey Kore hiyerarşisinde geniş çaplı değişiklik: Kız kardeşi kilit role geri döndü

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    293
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104181/62/1041816260_0:281:3083:2015_1200x675_80_0_0_d8313064bf8efa9557dac961a90e38e4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202004131041816244-kimden-kuzey-kore-hiyerarsisinde-genis-capli-degisiklik-kiz-kardesi-kilit-role-geri-dondu/

    Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, 2011'de babasının yerine iktidara gelmesinden beri attığı hakimiyetini tahkim adımlarına yenisini eklerken, kız kardeşine de hiyerarşi basamaklarını tırmandırıyor.

    Kim Jong-un, 2016 tarihli anayasaya göre kendisinin başkanlığı altında bulunan ve 'devlet gücünün en üst düzey politika odaklı liderlik organı' diye nitelenen 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu'nun neredeyse yarısında değişikliğe gitti.

    Ulusal yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin pazar günkü oturumunda Devlet İşleri Komisyonu'nun 13 üyesinden 5'i değiştirildi. 

    Devlet İşleri Komisyonu'nun yeni üyeleri arasında bu yıl dışişleri bakanlığı görevi verilmiş olan eski askeri yetkili Ri Son-gwon dikkat çekerken, onun selefi olan kıdemli diplomat Ri Yong-ho ve yine eski dışişleri bakanlarından Ri Su-yong üyelikten alındı.

    İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun cumartesi günü Kuzey Kore liderinin başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda ise Kim'in yakın danışmanları arasında yer alan kız kardeşi Kim Yo-jong yeniden yedek üye olarak atandı.

    Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şubat 2019'da Vietnam'da düzenlenen ikinci zirvenin çökmesinin ardından kız kardeşinin bu pozisyondan alındığı öğrenilmişti.

    Güney'e firar etmiş Kuzey Kore uzmanı ve araştırmacı Ahn Çan-il'e göre sözkonusu pozisyonun yeniden tahsisi, Kim Yo-jong'un Kuzey hiyerşisinde yavaş yavaş yükselişinin bir parçası.

    2018 Pyeongçang Kış Olipiyatı'na ağabeyinin temsilcisi olarak giden ve Güney ile yakınlaşmayı sağlayan, Kim'in Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile zirvelerinde yanında boy gösteren kız kardeş, İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Yardımcı Bölüm Başkanı atanması sonrası geçen ay kendi adıyla açıklama yayımlamaya da başladı.

    Bu arada Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda dünkü meclis oturumuna katılan yüzlerce milletvekilinin -koronavirüs pandemisine rağmen- sosyal mesafe olmasızın yan yana oturması ve maske takmaması ayrıca dikkat çekti. 

    Kim de siyasi toplantılarda ve askeri teftişlerde boy boy poz verirken maske takma gereği duymuyor. 

    Kuzey Kore'de hem vatandaşlardan hem de diplomatlar dahil yabancılardan yüzlerce kişi karantina altında olmasına ve geniş çaplı dezenfeksiyon operasyonları yürütülmesine rağmen, kabine, komşu Çin'de başlamış pandeminin ülkede tek bir vakaya bile neden olmadığında ısrar ediyor. 

    Meclise gönderdiği raporda bu ısrarını devam ettiren kabine, "Devletin acil salgın karşıtı kampanyasını Kovid-19'un yayılmasını önlemek için yoğunlaşmaya devam edecek" dedi. 

    İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi Politbürosu'nun cumartesi günü Kim'in başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda da Kovid-19'la mücadele için daha sıkı önlemler alınması çağrısı yapıldı. 

     

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kuzey Kore, Kim Jong-un, Kim Yo-jong, Ri Son-gwon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı. Dev platform, Boğaz geçişini 6 saatte tamamladıktan sonra saat 16.00'da Marmara Denizi'ne çıkmış olacak.
    Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Karikatür
    'ABD, Kovid-19 salgınını Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için kullanıyor'
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet