Çin, ABD'nin saldırılarına karşı bağımsız e-para birimini test etmeye başlıyor

Çin yönetimi, ABD’nin saldırılarına yanıt olarak ileride kendisini dolardan bağımsız kılabilecek yeni elektronik para birimini test etmeye başladığını duyurdu.

ABD’nin ‘koronavirüsü üretmek’ ve ‘dünya ekonomisinin çöküşünden sorumlu olmakla’ suçladığı Çin yönetimi, beklenmedik bir yanıtla ileride kendisini dolardan bağımsız kılabilecek yeni elektronik para birimini test etmeye başladığını bildirdi.

Böylelikle kendi para sistemini kurmak isteyen Çin’de yeni siber para biriminin uygulamaya konulması ile ilgili resmi takvim verilmese de Çin Merkez Bankası son zamanlarda ‘elektronik yuanın’ gelişimini hızlandırdı.

‘Devletin geliştirdiği ve yönettiği ilk sayısal para’

Bu para biriminin özel şirket tarafından değil, devlet tarafından geliştirilen ve yönetilen ilk sayısal para biriminin olacağı tahmin ediliyor.

Çin tarafından geliştirilen e-para biriminin kilit öneme sahip özelliklerinden biri, çoğu siber para biriminin aksine ulusal ödeme sistemine karşı şeffaf olacağıdır.

Çin medyasında yer alan haberlere göre bağımsız bir siber para biriminin özellikle şimdi devreye alınması, doların ABD’nin dış politikasında ‘silah’ haline geliyor olması nedeniyle önemli. Zira ABD, şirketleri SWIFT dolar takas sisteminden çıkarma tehdidi ile tek taraflı cezai yaptırımlar uygulayabiliyor.

Ticari ödeme işlemlerinin yuan üzerinden geliştirilmesinin dolarla yapılan ödeme sistemine alternatif oluşturacağına inanılıyor.