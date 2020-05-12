Çinli virologlar, Vuhan’daki laboratuvarın çalışması ile ilgili detayları açıkladı

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün yetkilileri, en üst düzey biyolojik güvenlik sistemine sahip laboratuvarın çalışması ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün yetkilileri, en üst düzey biyolojik güvenlik sistemine sahip laboratuvarın çalışması ile ilgili detayları açıkladı.

En tehlikeli mikroorganizmaların araştırıldığı laboratuvarın direktörü Yuan Zhiming, yönetimin ve çalışanların hiçbir virüsün dışarıya sızmaması için her türlü güvenlik önlemini aldıklarını vurguladı.

‘Çalışanlar katı kurallar çerçevesinde hareket etmek zorunda’

Yetkilinin anlattıklarına göre laboratuvar çalışanları, atık ve bulaşıcı malzemelerin işlenmesi ile ilgili katı kurallar çerçevesinde hareket etmek zorunda. Söz konusu malzemelerle çalışan tüm bilim insanları ayrıca her yıl derin sağlık taramasından geçiriliyor, ayrıca düzenli olarak kan basıncı ve ateş ölçümü yapılıyor.

‘Giriş çıkışları ve mekanların içini takip eden özel izleme merkezi’

Bunların dışında laboratuvarın her giriş ve çıkışını sürekli olarak takip eden özel izleme merkezi, özellikle de içerideki mekanlarda hiçbir çalışanın tek başına bulunmamasını takip ediyor.

Binanın içinde dolaşan havanın eksi basınç teknolojisi sayesinde dışarıya çıkamadığını anlatan Yuan Zhiming, laboratuvardan çıkan diğer malzemelerin ise, devlet lisansına sahip olan şirketlere imha edilmek üzere teslim edilmeden önce ısıl işlemden geçirildiğini ve yüksek basınca maruz kaldığını ifade etti.