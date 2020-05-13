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    2014'te Rodman, Kim Jong-un'un doğumgünü için eski NBA oyuncuları karması ile Kuzey Koreli basketçiler arasında bir maç ayarlamıştı.

    Rodman, Kim'le çılgın partisini anlattı: Karaoke, votka ve seksi kızlar

    © AP Photo / Rodong Sinmun/Korea News Service
    Asya & Pasifik
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    Öldüğüne dair spekülasyonlara neden olacak şekilde 20 gün ortadan kaybolup aniden ortaya çıkarak yine gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili ABD'deki uzatmalı dostundan yeni ifşalar geldi.  

    ABD'li boks efsanesi Mike Tyson'ın HotBoxin’ isimli podcast programına konuk olan NBA'in efsane isimlerinden Dennis Rodman, 2013 yılında basketbol şovu takımı Harlem Globetrotters ile ilk kez Pyongyang'a gidişinin hikayesini anlattı.

    Jordan'ı çağırdık, gelmedi

    O dönemde Kuzey Kore hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, gidip basketbol oynayıp imza dağıtacağını düşündüğünü söyleyen Rodman, Kuzey Kore liderinin kim olduğunu bile bilmediğini, ancak bir maçın ardından Kim Jong-un'un kendisini selamlamaya geldiğini belirtti. 

    "Bana 'ülkemi sevdin mi' diye sordu. Ben de 'evet, hoş, havalı, eyvallahı var' yanıtını verdim. 'Michael Jordan'dan gelmesini istedik, ama kabul etmedi, dolayısıyla biz de seni istedik' dedi" anısını paylaşan Rodman, ortak basketbol sevgisi üzerinden hemen aralarında sıkı bir bağ kurulduğunu ve Kuzey Kore liderinin çılgın bir parti yapmak için kendisini konutuna davet ettiğini dile getirdi. 

    Verdiği çılgın partilerle de tanınan Basketbol Şöhretler Müzesi üyesi, Kuzey Kore liderinin "Hadi akşam yemeği yiyelim. Biraz karaoke yapar, votka, seksi kızlar, bunun gibi şeylerle takılırız" dediğini aktararak şöyle devam etti:

    "Sonra baktım, akşam yemeğindeyiz ve leş gibi sarhoşuz, o karaoke söylemeye başladı, ne dediği hakkında bir s.. fikrim yoktu."

    Sadece Dallas'ın müziğini çalabiliyorlardı

    Ardından seksi kadınlardan oluşan 18 kişilik bir müzik grubunun çıktığını ve sadece 1978'de yayına giren Dallas dizisinin tema müziğini çaldığını, bunun üzerine onlara Pearl Jam, Van Halen, Rolling Stones gibi grupların şarkılarını da öğrenmelerini tavsiye ettiğini, sonraki Kuzey Kore ziyaretinde aynı grubun kendisine tüm istek şarkılarını çaldığını belirten Rodman, dışarıya kapalı ülkenin ordusunu ve füzelerini de gördüğünü iddia etti.

    O da Jordan belgeselini izliyordur

    Ancak Kim'le asla politika konuşmadığını söyleyerek "Siyasetle işimle olmaz. Ben spor getirmek için gidiyorum" dedi. 

    Rodman, geçen hafta Kzuey Koreli kafadarının öldüğüne dair spekülasyonları reddederek "Gayet iyi, muhtemelen çoğu Amerikalı gibi Michael Jordan belgeseli 'The Last Dance'i izlyerek vakit geçiriyordur" demişti.

    Etiketler:
    Karaoke, votka, Michael Jordan, Parti, ABD, Kuzey Kore, Kim Jong-un, Dennis Rodman
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