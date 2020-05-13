Rodman, Kim'le çılgın partisini anlattı: Karaoke, votka ve seksi kızlar

Öldüğüne dair spekülasyonlara neden olacak şekilde 20 gün ortadan kaybolup aniden ortaya çıkarak yine gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili ABD'deki uzatmalı dostundan yeni ifşalar geldi.

ABD'li boks efsanesi Mike Tyson'ın HotBoxin’ isimli podcast programına konuk olan NBA'in efsane isimlerinden Dennis Rodman, 2013 yılında basketbol şovu takımı Harlem Globetrotters ile ilk kez Pyongyang'a gidişinin hikayesini anlattı.

Dennis Rodman's 'hotties and vodka' night with Kim Jong Un https://t.co/IQjzrmbqbw — Josh Dawsey (@jdawsey1) May 12, 2020

Jordan'ı çağırdık, gelmedi

O dönemde Kuzey Kore hakkında hiçbir bilgisi olmadığını, gidip basketbol oynayıp imza dağıtacağını düşündüğünü söyleyen Rodman, Kuzey Kore liderinin kim olduğunu bile bilmediğini, ancak bir maçın ardından Kim Jong-un'un kendisini selamlamaya geldiğini belirtti.

"Bana 'ülkemi sevdin mi' diye sordu. Ben de 'evet, hoş, havalı, eyvallahı var' yanıtını verdim. 'Michael Jordan'dan gelmesini istedik, ama kabul etmedi, dolayısıyla biz de seni istedik' dedi" anısını paylaşan Rodman, ortak basketbol sevgisi üzerinden hemen aralarında sıkı bir bağ kurulduğunu ve Kuzey Kore liderinin çılgın bir parti yapmak için kendisini konutuna davet ettiğini dile getirdi.

So that's why he was missing for a while....https://t.co/kQ5S3Amgor — Michael Yaffee (@MichaelYaffee) May 13, 2020

Verdiği çılgın partilerle de tanınan Basketbol Şöhretler Müzesi üyesi, Kuzey Kore liderinin "Hadi akşam yemeği yiyelim. Biraz karaoke yapar, votka, seksi kızlar, bunun gibi şeylerle takılırız" dediğini aktararak şöyle devam etti:

"Sonra baktım, akşam yemeğindeyiz ve leş gibi sarhoşuz, o karaoke söylemeye başladı, ne dediği hakkında bir s.. fikrim yoktu."

Dennis Rodman lifts lid on partying with Kim Jong-un with 'hotties and vodka'https://t.co/AKIP5rAp5O pic.twitter.com/KIFCQvlcI5 — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 12, 2020

Sadece Dallas'ın müziğini çalabiliyorlardı

Ardından seksi kadınlardan oluşan 18 kişilik bir müzik grubunun çıktığını ve sadece 1978'de yayına giren Dallas dizisinin tema müziğini çaldığını, bunun üzerine onlara Pearl Jam, Van Halen, Rolling Stones gibi grupların şarkılarını da öğrenmelerini tavsiye ettiğini, sonraki Kuzey Kore ziyaretinde aynı grubun kendisine tüm istek şarkılarını çaldığını belirten Rodman, dışarıya kapalı ülkenin ordusunu ve füzelerini de gördüğünü iddia etti.

Dennis Rodman describes wild night of 'hotties and vodka' with Kim - https://t.co/npG3yRrERg pic.twitter.com/FhjdpcvXTu — SM Enlightenment Media (@SMEnlightenment) May 13, 2020

O da Jordan belgeselini izliyordur

Ancak Kim'le asla politika konuşmadığını söyleyerek "Siyasetle işimle olmaz. Ben spor getirmek için gidiyorum" dedi.

Rodman, geçen hafta Kzuey Koreli kafadarının öldüğüne dair spekülasyonları reddederek "Gayet iyi, muhtemelen çoğu Amerikalı gibi Michael Jordan belgeseli 'The Last Dance'i izlyerek vakit geçiriyordur" demişti.