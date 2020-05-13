Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını söyledi. Öte yandan, aynı gün Nangarhar'daki bir cenazeye yönelik saldırıda ölü sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastanedeki doğumhaneye dün sabah saatlerinde 3 saldırgan tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'da 'beşikten mezara ölüm': Doğumhaneye ve cenaze törenine düzenlenen saldırılarda toplam 56 kişi öldü https://t.co/b4BP5rYflu pic.twitter.com/EQP0X6z575 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 13, 2020

​Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebek ve doğum yapmak için hastaneye gelen hamile kadınların bulunduğunu ifade eden Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, hastanedeki silahlı ve bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını, yaralananların sayısının da 16 olduğunu açıkladı.

Footage on social media shows security forces rescuing a newborn baby from #hospital under attack in the west of #Kabul. pic.twitter.com/UR4RTWB0U5 — TOLOnews (@TOLOnews) May 12, 2020

'Saldırıda ölenlerin çoğu, hamile kadınlar', en az 2 yeni doğan bebek yaşamını yitirdi

​Mecruh, saldırının düzenlendiği hastanenin yeni doğan ünitesinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Afgan medyasında yer alan haberlere göre, saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğu, hamile kadınlar oldu.

Ölenler arasında en az 2 yeni doğan bebek bulunduğu bildirildi.

Born to see this? Time to rethink! pic.twitter.com/RK2ZYg1PvL — Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) May 12, 2020

​Saldırıyı Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi liderler kınadı.

Cenaze törenine IŞİD saldırısı: 32 kişi öldü, 103 kişi yaralandı

Hastanedeki saldırının hemen ardından, ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde ikinci bir saldırı düzenlendi.

Nangarhar Sağlık Müdürlüğü sözcüsü Zahir Adil, vilayetin Hiva ilçesindeki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye, yaralı sayısının ise 103'e yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunması sebebiyle ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

Taliban 'Saldırılarla ilgimiz yok' dedi, IŞİD sadece cenaze saldırısını üstlendi

Nangarhar'daki cenaze törenine yönelik saldırıyı IŞİD'in Afganistan'daki kolu üstlendi.

IS Claims 100 Casualties in Suicide Bombing at Funeral in Nangarhar https://t.co/4vqwOShygW — SITE Intel Group (@siteintelgroup) May 12, 2020

Taliban ise Kabil'deki ve Nangarhar'daki saldırılarla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

#Clarification

Blast at a funeral in Khewa district #Nangarhar is not the work of the Mujahidin of Islamic Emirate. The Islamic Emirate condemns such actions. https://t.co/guumApzgSw — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 12, 2020

Clarification:

Attack in Dashti Barchi area of Kabul city has nothing to do with the Mujahideen of the Islamic Emirate. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) May 12, 2020

ABD'den açıklama: Taliban ve Afgan hükümeti, saldırının faillerini adalet önüne çıkarmak için işbirliği yapmalı

Öte yandan, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Pompeo, açıklamasında, "ABD, Afganistan'daki korkunç terör saldırılarını en güçlü biçimde kınamaktadır. Kutsal ramazan ayının içinde ve Kovid-19 salgınının ortasında düzenlenen bu saldırılar dehşet vericidir. Masumlara yönelik hiçbir saldırı affedilemez ancak bir hastanede doğum yapan kadın ve bebeklere saldırmak katıksız bir kötülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıya da değinen Pompeo, "Bir cenaze töreninde dua etmek için yas tutanlara saldıran teröristler, sadece aileleri ve toplulukları bir arada tutan bağları koparmaya çalışıyorlar ama bunu asla başaramayacaklar. Dualarımız bu saldırılarda hayatını kaybeden kurbanlar ve teröristlere karşı kendini siper eden Afgan güvenlik görevlileriyle." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın her iki saldırıyı da reddettiğine ve kınadığına dikkati çeken Pompeo, Taliban ve Afgan hükümetine saldırganların bulunması için iş birliği yapmaları çağrısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Taliban'ın herhangi bir sorumluluğu reddettiğini ve her iki saldırıyı da menfur olarak kınadığını not ediyoruz. Taliban ve Afgan hükümeti faillerin adalet önüne çıkarılması için işbirliği yapmalı."

Pompeo, ülkedeki şiddet azalmadığı ve barış müzakereleri ilerlemediği sürece Afganistan'ın terörizmin hedefi olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Afgan halkı terörden uzak bir geleceği hak ediyor ve devam eden barış görüşmeleri, Afganların terörizm tehdidine karşı birleşik bir cephe inşa etmeleri için bir araya gelmelerinde önemli bir fırsat sunuyor." görüşünü paylaştı.