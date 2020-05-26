Duterte: Koronavirüs aşısı bulunana kadar okul da yok

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs aşısı bulunana kadar öğrencilerin okula dönmesine izin vermeyeceğini söyledi. Duterte, “Benim için, önce aşı. Kimse mezun olmayacaksa, olmasın” dedi.

Filipinler’da salgın önlemleri kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan okullar ağustos ayı itibariyle 25 milyondan fazla öğrenciyi tekrar karşılamaya hazırlanırken, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’den ‘koşullu onay’ geldi.

Her ne kadar öğrencileri eğitimden alıkoysa da, riskin ‘hâlâ çok büyük’ olduğunu söyleyen Duterte, “Gerçekten güvenli olduklarından emin olmadıkça, derslerin açılması hakkında konuşmak işe yaramaz. Benim için, önce aşı. Aşı hazır olursa, o zaman sorun değil” dedi.

Duterte, “Kimse mezun olmayacaksa, olmasın” diye ekledi.

Aşı konusunda dünya çağında oldukça yoğun bir çaba sarf edilse de henüz uygulanabilir bir adayın ne zaman onaylanacağı ve dağıtılacağı belirsizliğini koruyor.

Filipinler’de okullar normalde haziran-nisan ayları arasında eğitim veriyor. Ancak salgın nedeniyle ülke genelinde uygulanan karantina yüzünden açılış tarihi şimdilik ağustos ayı olarak belirlendi. Ayrıca sınıf ve okullarda kalabalığı önlemek için mesafeye göre eğitim ve online ders gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

Ülke genelinde salgın nedeniyle şimdiye kadar 873 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 14 bin 300’e ulaştı.