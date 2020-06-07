Hint basını uyardı: Hindistan’da güçlü bir deprem meydana gelebilir

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’nin yanı sıra Haryana, Uttar Pradeş ve Racastan gibi büyük eyaletlerin yer aldığı merkez bölgesinde güçlü bir deprem meydana gelebileceği bildirildi.

Hindistan’da yayınlanan Business Today dergisinin bazı jeofizik uzmanlarına dayandırdığı habere göre, Hindistan’ın Yeni Delhi ile Haryana, Uttar Pradeş ve Racastan gibi büyük eyaletlerin yer aldığı merkez bölgesinde güçlü bir depremin meydana gelme tehlikesi bulunuyor.

Dergiye konuşan uzmanlar, son 3 ay içinde söz konusu bölgede 11 hafif depremin, son 2 yıl içinde ise büyüklüğü 4.0 ila 4.9 arasında değişen 64 yeraltı sarsıntısının, ayrıca 5 ve üzerinde büyüklüğünde 8 depremin kaydedildiğine dikkat çekti.

Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Prosanta Kumar Khan, “Peryodik olarak meydana gelen yeraltı sarsıntıları büyük bir depremin habercisi” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, Hindistan hükümetine ve Delhi’deki yerel yetkililere olası güçlü bir depremin yaşanması durumu karşısına önlem almaları çağrısında bulundu.

Himalaya Dağları Jeoloji Enstitüsü’nden Dr. Kalaçand Sain ise, jeofizikçilerin depremin olup olmayacağını, olursa tam olarak ne zaman meydana geleceğini söyleyemediklerini, ancak küçük yeraltı sarsıntılarının sayısındaki artışın olası büyük bir depremin habercisi olabileceğini ifade etti.

Delhi bölgesi, daha önce büyüklüğü 8’in üzerinde kaydedilen birkaç büyük depremin meydana geldiği Himalaya Dağları’nın yakınında yer alıyor. Birçok araştırma, bu bölgede Hindistan’ın merkez bölgesini ciddi bir şekilde etkileyebilecek birkaç büyük deprem olasılığının varlığını ortaya koyuyor.