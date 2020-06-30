Hindistan'ın mobil uygulama yasağına Çin ve TikTok'tan tepki

Hindistan’ın Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirmesine tepki gecikmedi. Çin, son derece endişeli olduklarını açıklarken; yasaklanan uygulamalardan olan TikTok ‘gizlilik ihlali’ iddialarını reddetti.

Hindistan ile Çin arasında sınır çatışmasıyla başlayan gerilim, bu kez mobil uygulamalar üzerinden devam ediyor.

Hindistan’ın başta TikTok, UC Browser ve WeChat olmak üzere Çin menşeili 59 mobil uygulamayı yasaklamasına hem firmalardan hem de Pekin’den tepki gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, son derece endişeli olduklarını belirtti ve durumu doğrulamaya çalıştıklarını söyledi.

Zhao, Hindistan’ın Çinli işletmelerin haklarını korumakla yükümlü olduğunu vurguladı.

TikTok: Veri paylaşmadık, interneti demokratikleştirdik

TikTok ise yasaklama gerekçesi olarak gösterilen ‘gizlilik ihlali’ iddialarını reddetti ve Hindistan’daki hiçbir kullanıcısının bilgisini başka bir hükümet talep etse bile paylaşmayacağını açıkladı.

TikTok’un Hindistan’daki yöneticisi Nikhil Gandhi bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı, “Hindistan yasaları kapsamındaki veri gizliliği ve güvenlik gereksinimlerinin tümüne uygun hareket etmeye devam ediyoruz ve Hindistan'daki kullanıcılarımızın herhangi bir bilgisini herhangi bir hükümetle paylaşmadık, Çin hükümeti de buna dahil. Ayrıca gelecekte istense de bunu yapmazdık. Kullanıcı gizliliğine ve bütünlüğüne en yüksek önemi gösteriyoruz.”

Gandhi ayrıca TikTok’un milyonlarca kullanıcısına 14 farklı Hint lehçesi sunarak ‘interneti demokratikleştirdiğini’ savundu.

Ne olmuştu?

Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı dün Çin'le bağlantılı TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi 59 mobil uygulamaya yasak getirdiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada bu uygulamaların ‘Hindistan'ın egemenliğine, bütünlüğüne, savunmasına, güvenliğine ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu’ belirtilmişti.

Ayrıca uygulamaların kullanıcıların bilgilerine erişiminin bulunduğu ve Hindistan halkının kişisel bilgilerini başka ülkelerin ve kişilerin kullanımına sunabileceği savunulmuştu.