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    Uyku

    Çinli uzman en zararlı uyku pozisyonlarını sıraladı

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    Asya & Pasifik
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    Pekin Rehabilitasyon Hastanesi uzmanlarından Leung Chung, uyku sırasında yanlış pozisyonda bulunmanın bel bölgesindeki kronik hastalıkların başlıca nedeni olduğunu belirtti.

    Çin’de yayınlanan Huanqiu Shibao gazetesine konuşan Dr. Leung Chung, uyku sırasında yanlış pozisyonda bulunmanın bel bölgesindeki kronik hastalıkların başlıca nedeni olduğunu söyledi.

    Yanlış pozisyonda uyuyan bir insanın tam anlamıyla dinlenmemekle kalmayıp aynı zamanda tedavisinde de ilerleme kaydedilemediğini belirten Leung, “Yanlış pozisyonda uyuyarak geçirilen bir gece, daha önce harcanan tüm çabaları boşa çıkarabilir” diye konuştu.

    ‘Yan yatarken uyumak omurganın bükülmesine ve lomber intervertebral disk fıtığına neden olur’

    Çinli uzman, yan yatarken uykuya dalma alışkanlığının omurganın gece boyunca bükülmüş durumda olacağı anlamına geldiğini anlattı:

    “Bu büküm bitişik intervertebral disklerin etrafındaki lifli halkalar arasında basınca neden olur. İntervertebral diskte yüksek basınç, nucleus pulposus’ta belirli bir yönde çıkıntı yapmasına neden olur ve böylece lomber intervertebral disk fıtığına neden olur.”

    Bu pozisyonda lomber kasların gevşemediğine ve giderek esnekliğini yitirdiğine dikkat çeken Leung, böylelikle lomber omurgada yapısal değişiklikler, eklem bozukluğu ve ardından ağrı hissi oluşma tehlikesinin arttığını vurguladı.

    ‘Yüzükoyun uyumak servikal spondiloz gelişimini tetikler, bel ağrısı yapar’

    Çinli uzman, birçok kişinin yüzükoyun uyumayı sevdiğini, ancak bu pozisyonda baş ve boyun pozisyonunda kayma olduğunu, kasların ise gerildiğini, tüm bunların servikal spondiloz gelişimini tetiklediğini ve aynı zamanda bel ağrısının nedenlerinden biri olduğunu hatırlattı.

    Leung ayrıca yastık gibi bir takım nesnelere yaslanarak uyumayı da önermediğini aktardı:

    “Gerçekten de bu pozisyonda omurga değişen çeşitli derecelerde eğik olduğundan, bel ağrısına yol açması hiç de şaşırtıcı değil.”

    En doğru uyku pozisyonu önerileri

    Uykuya dalmayı, yorgunluğu hafifletmeyi ve kasları gevşetmeyi kolaylaştıran en rahatlatıcı iki pozisyonu sıralayan Leung, öncelikle boynun bükülmemesi için uygun yükseklikte yastık seçilmesinin şart olduğuna dikkat çekti:

    “İki bacağınız ile farklı bir yastığı kavrayınız ve dizlerinizi yaklaşık 130 derece bükünüz, böylece omurga yatay düz çizgi oluşturur ve kaslar tamamen rahatlayabilir. Sırtüstü yatarken, yastığı dizlerinizin altına koyunuz, başınız yüksekte ve rahat olmalı, boyun ise yastıkla tamamen desteklenmeli.”

    ‘Doğru pozisyonda yatan kişiler yatakta dönmeden çok rahat uyur’

    Bir bacağı bükük şekilde yan yatarak uyumayı sevenlere dik konumda olmayan kol ve bacağın altına destek koymayı öneren doktor, ayrıca kalp yetmezliği ve diğer kalp rahatsızlıkları bulunan kişilerin sola dönerek yatmamaları gerektiğinin altını çizdi.

    İnsanların uyku halinde yanlış pozisyonu değiştirmek, kas yorgunluğunu gidermek ve vücut ısısını ayarlamak için yatakta döndüklerini belirten uzman, doğru pozisyonda yatan kişilerin ise çok rahat uyuduklarını vurguladı:

    “Aynı zamanda kendinize doğru pozisyonda uyku alışkanlığı aşılamak ve sağlıklı bir kas hafızası oluşturmak, uyku sırasında hareket etseniz bile doğal olarak doğru pozisyona geçmenizi sağlar.”

    Etiketler:
    açıklama, pozisyon, Uyku, uzman, Çin
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