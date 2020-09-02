Pakistan, Tinder dahil 5 çöpçatanlık uygulamasına erişimi engelledi

Pakistan'da aralarında Tinder ve Grindr'in de bulunduğu 5 çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması 'ahlaksızlığı yayma' gerekçesiyle engellendi.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu dün yaptığı açıklamada, çöpçatanlık ve canlı yayın uygulamaları Tinder, Tagged, Skout, Grindr ve SayHi'in yasalara uygun davranmadığından dolayı yasaklandığını açıkladı.

açıklamada, uygulamalardan flört etme hizmetini kaldırmaları ve canlı yayın akışı içerini denetlemeleri talep edildiği, ancak şirketlerden olumlu yanıt alınmadığından dolayı bu kararın alındığı ifade edildi.

Yerel yasalara uygun davranılması ve 'ahlak dışı' içeriğin denetlenmesi durumunda, uygulamaların yeniden erişime açılacağı da belirtildi.

Pakistan has blocked five dating apps, including Tinder and Grindr, on the grounds of "immoral and indecent content." https://t.co/akt37Ab3vJ — CNN International (@cnni) September 2, 2020

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Analiz firması Sensor Tower'dan alınan bilgilere göre Pakistan'da son 12 ayda Tinder 440 binden fazla, Grindr, Tagged ve SayHi de 300 bini aşkın, Skout ise 100 bine yakın kez indirildi.

Öte yandan, son çıkarılan yasalarının 'ahlaksız' olduğu değerlendirilen içeriklerin yanı sıra hükümet ve orduyu da eleştiren haberleri kaldırmak için kullanıldığı iddiaları var.

Pakistan, temmuzda TikTok için müstehcen içerikleri kaldırması için 'son uyarı' yayımlamış, aynı nedenle canlı yayın uygulaması Big Live’ı de 10 günlüğüne engellemişti.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu yetkililer, geçen hafta Youtube'dan da 'edebe aykırı, ahlaksız, çıplaklık ve nefret söylemini içeren görüntüleri' derhal kaldırmasını istemişti.