Hindistan'da Kovid-19 testi pozitif çıkan vekil çamurda yıkandı: Koronavirüse karşı etkili, tavsiye ederim

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden olan Hindistan'da son bir günde 97 bin 894 yeni vaka tespit edildi. Son bir günde 1132 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Hintli milletvekili Sukhbir Singh Jaunapuria da, koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirdiğini iddia ederek çamurda banyosu yaparak, sosyal medyadan video paylaştı.

Çamur banyosu yapan ve deniz kabuğu üflediği anları paylaşan Hint siyasetçi, "Çamur banyosu koronavirüse karşı etkili. Tavsiye ederim" dedi.

Jaunapuria, Hindistan parlamenosunda koronavirüs testi pozitif çıkan 24 milletvekilinden biri olarak olarak ifade edildi.