Tayland'da protestocuların sarayın karşısına yerleştirdiği 'ülke krala değil, halka aittir' plaketi ortadan kayboldu

Güneydoğu Asya'nın kraliyet destekli askeri darbeler ülkesinde temmuzdan beri protesto düzenleyen monarşi karşıtlarının Büyük Saray'ın karşısındaki alana yerleştirdiği "Bu ülke halka aittir" yazılı plakete, rejim, 24 saat bile tahammül edemedi.

Tayland'da monarşiye dayalı siyasi sistemde değişim için düzenlenen protestolarda dün Bangkok'ta Büyük Saray yakınındaki bir alana yerleştirilen 'Halk Plaketi' ortadan kayboldu.

"Halk bu ülkenin krala değil, halka ait olduğuna dair niyetini beyan etmiştir" yazısının yer aldığı sembolik plaketin Büyük Saray yakınındaki Kral Sahası'nın zemininden kaldırıldığını, Fransız haber ajansı AFP doğruladı.

AFP'ye konuşan Bangkok Emniyet Müdürü Yardımcısı Piya Tawichai "Kaybolduğunu duyduk, vakayı soruşturuyoruz" dedi.

Plaque laid by anti-government protesters declaring Thailand “belongs to the people, and not the king” removed https://t.co/mQXJ0N5yqL — BBC News (World) (@BBCWorld) September 21, 2020

Kral Maha Vajiralongkorn ve kraliyet destekli askeri cunta hükümetine nispet sarayın karşısına 'Halk Plaketi' yerleştirilmesi, temmuzdan beri devam eden protestolarda yeni bir dönüm noktası oluşturmuşken, derhal kaldırılması da kral ve hükümetin protestolardan duyduğu rahatsızlığın yeni göstergesi oldu.

A plaque honoring struggles for democracy in Thailand has been removed less than 24 hours after it was installed by anti-government protesters at a historic royal field in the capital. https://t.co/QIq4eNazcb — The Associated Press (@AP) September 21, 2020

AFP'nin görüşünü aldığı Naresuan Üniversitesi'nde ders veren uluslararası ilişkiler uzmanı Paul Chambers, bunun 'koyu kraliyetçilerin monarşi reformu taleplerine kızdığı kadar saraya muhalefeti yansıtan simgelere de tahammül edemediğini' gösterdiğini belirtti.

A plaque placed by Thai pro-democracy protesters near the Grand Palace in Bangkok that declared that Thailand belongs to the people and not the king has been removed https://t.co/9e5cAP52So by @huihui29 @TostevinM pic.twitter.com/PdzF5dMpm4 — Reuters (@Reuters) September 21, 2020

Haftasonunda 30 binden fazla kişinin katıldığı eylemi düzenleyenler, bu plaketin 1932'de devrimle mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçilmesinin anısına konulan ama 2017'de Kral Maha'nın ölen babasının yerine tahta geçmesinin ardından ortadan kaybolan plaketi ikame ettiğini söylemişti.

Thai protesters’ plaque challenging monarchy removed from near palace https://t.co/yyTlAmgZgr pic.twitter.com/JO94lLq5TK — Reuters (@Reuters) September 21, 2020

Tek bir lider altında yapılanmayan ve öğrencilerle ivmelenen protestolarda dün Halk Plaketi'nin yerleştirilmesi sırasında tezahüratlar yükselirken "Kahrolsun feodalizm, yaşasın halk" sloganı atılmıştı.

Protestocular, 2014 askeri darbesini yönetip geçen yıl tartışmalı seçimlerle başbakanlık koltuğuna yerleşen Prayuth Chan-ocha ile hükümetinin istifasını da istiyor.