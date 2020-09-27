Ermenistan: Başbakan Paşinyan, Putin’e çatışmaya dış güçlerin dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti

Ermenistan Bakanlar Kurulu, Başbakan Nikol Paşinyan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki çatışmanın daha da tırmanmasının ve içine dış güçlerin dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirttiğini duyurdu.

Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki çatışmanın daha da tırmanmasının ve içine dış güçlerin dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, “Başbakan Paşinyan, Karabağ ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin temas hattındaki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik saldırı teşkil eden askeri eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Gerilimin daha da tırmanmasının ve (çatışmanın) içine bölge dışı güçlerin dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti” ifadelerine yer verildi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.