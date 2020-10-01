Trump-Biden düellosunun Yeni Zelanda versiyonu: Genç başbakan çok daha gençken esrar kullandığını itiraf etti

ABD'de Başkan Donald Trump ile Demokrat Partili Joe Biden'ın seçim öncesi TV tartışmasındaki performansı toplumu siyasetten nefret ettirecek düzeyde karşılıklı hakaretlerle geçerken, Yeni Zelanda versiyonunda iki kadın lider karşı karşıya geldi. Tartışmanın en dikkat çekici yanı başbakanın esrar itirafı oldu.

Seçim öncesi TV'de canlı yayınla adayların tartıştırılmasının Yeni Zelanda versiyonunda Başbakan Jacinda Ardern ile muhalefetteki Ulusal Parti lideri Judith Anne Collins ikinci kez karşı karşıya geldi.

İkincisinin ilkinden daha heyecanlı geçmesinde Başbakan Ardern'in uzun zaman önce esrar kullandığını itiraf etmesi de rol oynadı.

Ekim 2017'de başbakanlık koltuğuna oturan ve Yeni Zelanda'yı cami katliamı krizinden sıkı silah kontrol yasaları çıkararak, koronavirüs krizinden sıkı önlemler alarak çıkaran İşçi Partisi lideri Ardern (40), yeniden seçilirse iklim aciliyeti ilan etme, çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırma, kızlarla kadınlar için hijyen ürünlerine devlet desteği getirme vaatlerinde bulundu.

Seçimlerde, keyif amaçlı esrar kullanımı ve ötanazinin yasal hale gelmesiyle ilgili halk oylaması da yapılacağından, moderatör, liderlere esrar kullanımı konusunda oylarını nasıl kullanacaklarını sordu.

Muhalefetteki Ulusal Parti lideri Collins (61), öneriye karşı oy kullanacağını söyledi.

Ardern ise oyunu seçimlerden sonra açıklayacağını belirterek "Buna Yeni Zelanda kamuoyunun karar vermesi gerekir. Bu konu üzerinden siyaset yapılmamalı" dedi.

Moderatörün daha önce esrar kullanıp kullanmadığı sorusuna genç başbakan "Evet kullandım. Uzun zaman önce" yanıtını verdi.

Anketler, keyif amaçlı esrar kullanımının serbest bırakılması konusunda toplumun bölündüğüne işaret ediyor.

18-44 yaş arasındakilerin yüzde 60'ından fazlası marihuananın serbest bırakılmasını destekler gözüktüğünden, sonucun seçimlere katılım oranına bağlı olacağı belirtiliyor.