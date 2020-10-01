Ermenistan’dan KGAÖ’ye ‘Afganistan’ın gözlemci statüsü iptal edilsin’ talebi

KGAÖ Parlamenter Meclisi Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, “Ermenistan Paralamentosu Genel Sekreteri’nden e-posta yoluyla mektup aldığımızı doğruluyoruz. Mektupta, Afganistan Milli Meclisi’nin KGAÖ Parlamenterler Meclisi’ndeki gözlemci statüsünün, ilgili hükümlere uygun olarak iptal edilmesi mekanizmasının etkinleştirilmesini talep ediliyor” ifadesine yer verildi.

KGAÖ Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan’dan oluşuyor.