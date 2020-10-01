Ermenistan’dan 'Karabağ’da 1280 Azeri asker öldü' iddiası

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da meydana gelen çatışmalar sırasında 1280 Azeri askerin öldüğünü, 2 bin 700 askerin de yaralandığını ileri sürdü.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Dağlık Karabağ’da meydana gelen çatışmaların başından bu yana 1280 Azeri askerin öldüğünü, 2 bin 700 askerin de yaralandığını iddia etti.

Avinyan’ın Facebook hesabından yayınladığı infografikte çatışmaların başından bu yana Bakü’nün ayrıca 90 insansız hava aracı (İHA), 12 helikopter, 181 tank ve zırhlı araç, üç adet çok namlulu roketatar sistemi, iki adet Smerç çok namlulu roketatar sistemi ve dört uçak kaybettiği iddialarına yer verildi.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ güçlerinin Azerbaycan’a ait üç uçağı, iki helikopteri ve altı İHA’yı imha ettiklerini iddia etmişti.

Bakü ise söz konusu iddiaları dezenformasyon olarak tanımlamış, Azerbaycan ordusunun bugün hiç uçak kullanmadığını vurgulamıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.