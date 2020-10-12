Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye’yi ‘savaşı kışkırtmakla’ suçladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı” iddiasını ortaya attı.

Ermenistan’da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşen Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı” diye konuştu.

Paşinyan, “Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu basın dairesinin sözlerini aktardığı Paşinyan, Türkiye'nin Karabağ sorununa katılımının ve ‘savaşı kışkırtmasının’ aleni olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik bu sadece ortaklarımıza sunduğumuz gerekçelerle değil, en aleni şekilde yapılan açıklamalarla da kanıtlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, “Olup bitenler, Türkiye'nin Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs'la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirilmeli. Ve bu kesinlikle Türk İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.