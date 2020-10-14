Kırgızistan lideri Ceenbekov, parlamento seçimleri yapılmadan istifa etmeyi reddetti

Ceenbekov'un basın sözcüsü Tolgonay Stamaliyeva, Sputnik’e demecinde Kırgız liderin ancak yeni parlamento seçimleri yapıldıktan sonra görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Ceenbekov’un bugün yeni Başbakan Sadır Caparov ile bir araya geldiğini, görüşmede ‘başbakanın Cumhurbaşkanı’nın bu akşam istifa etmesi gerektiği şeklinde bir talep ilettiğini’ söyleyen Stamaliyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ceenbekov, cumhurbaşkanlığından ayrılma hakkının olmadığını, zira bunun devletin aleyhine bir takım olayların gelişmesi yönünde tahmin edilemeyen bir senaryoya yol açacağını bir kez daha vurguladı, 9 Ekim 2020'de dile getirdiği tutuma bağlı kalmaya devam ettiğini, yani ancak ülkeyi hukuk alanına döndürdükten sonra istifa edeceğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı’nın ve cumhurbaşkanlığı basın dairesinin açıklamalarının hiç birinde görevden ayrılma tarihi ve günü belirtilmemişti.”

Kırgızistan'da, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinden sonra protestolar başlamış, olaylarda binden fazla kişi yaralanmıştı. 6 Ekim gecesi ise protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girmiş ve eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev hapishaneden çıkarılmıştı.

Daha sonra Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, seçim sonuçlarını geçersiz ilan etmişti. Başbakan Boronov istifa etmiş ve ülkede iki koordinasyon kurulu oluşturulmuştu. Cezaevinden çıkarılan eski milletvekili Sadır Caparov, milletvekillerin kendisini geçici başbakanlık görevine getirdiğini savunmuş, başbakanlık binasına girmişti.

Geçen hafta ise muhalefetteki Ata-Mekan partili milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Sputnik’e açıklamasında milletvekillerinin bir kısmının meclis soruşturmasına imzasını attığını ve karmaşık bir sürecin başlatıldığını söylemişti.