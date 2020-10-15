ABD başkanlık seçimlerine iki hafta kala, Çin Devlet Başkanı'ndan askere 'savaşa hazırlıklı olmaya odaklan' emri

Üç hafta önceki BM Genel Kurulu konuşmasında "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz" mesajı veren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD başkanlık seçimlerine iki hafta kala, askerlere 'savaşa hazırlıklı olmaya odaklanma' çağrısı yaptı.

1980'de kurulan ve Çin'in dünyanın en büyük ekonomik gücüne dönüşmesinde anahtar rol oynayan Şenzen Özel Ekonomik Bölgesi'nin 40. yıldönümü törenlerine katılmak için Guangdong eyaletine giden Devlet Başkanı Şi Cinping, burada Chaozhou şehrindeki Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Piyadeleri üssünü ziyaret ederek askerlere seslendi.

Askerlere "Zihinlerinizi ve enerjinizi tümüyle savaşa hazırlanmaya odaklayın" diye hitap eden Çin Devlet Başkanı, "Yüksek alarm durumunu koruyun" emrini verdi. "Mutlak sadakat, mutlak saflık, mutlak güvenilirlik" de talep etti.

Şi mayıs ayında Ulusal Halk Kongresi'ndeki konuşmasında da orduya "Savaşa hazır olun" talimatı vermiş, savunma bütçesini de yüzde 6.6 oranında artırmıştı.

Askeri üs ziyareti, ticaret savaşı, Kovid-19 pandemisi ve Tayvan üzerinden ABD-Çin geriliminin en yüksek düzeye çıktığı dönemde gerçekleşti.

Hafta başında Beyaz Saray'ın Tayvan'a geliştirilmiş roket sistemi (HIMARS) satışı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiği haberlerinin ardından Çin Dışişleri Bakanı Zhao Lijian Trump yönetimine sert tepki göstererek 'Tayvan'a yönelik silah satış planlarının derhal durdurulmasını, ABD-Tayvan askeri ilişkilerinin kesilmesini' talep etti.