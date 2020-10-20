Erivan, Bakü'nün 'Azerbaycan bölgelerine yönelik saldırı' açıklamasını yalanladı

Ovannisyan, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermeni tarafının Goranboy ve Terter bölgelerine saldırdığı iddiasını reddediyor” ifadesini kullandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya gelmişti.

Moskova’daki görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.