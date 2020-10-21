Ermenistan Dışişleri Bakanı: Putin, Karabağ'daki ateşkes mutabakatlarında çok önemli rol oynadı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da ateşkes mutabakatının sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Mnatsakanyan'ın bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlık, "Rusya ve Devlet Başkanı Putin'in ateşkes mutabakatının sağlanmasında doğrudan çabalarından övgüyle söz eden Mnatsakanyan, mutabakatların Azerbaycan'ın durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik tutumu nedeniyle kağıt üzerinde kaldığını ifade etti" dedi.

Mnatsakanyan'ın Erivan'ın üstlendiği yükümlülüklere bağlı olduğunun altını çizdiğini aktaran bakanlık, öncelikli amaçlarının doğrulanmış mekanizmalarla pekiştirilen bir istikrarlı ateşkes tesis etmek olduğunu ekledi.