Mnatsakanyan: Washington'daki görüşmeler yapıcı geçti, barış gücü olasılığını dışlamıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Dağlık Karabağ'da çözüm bulunması konusunda yaptıkları görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etti. Barış gücü gönderilmesi olasılığını dışlamadıklarını ve bölgede 90 bin kişinin sığınmacı haline geldiğini kaydetti.

20 Ekim'de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşen Mnatsakanyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov dün Washington'da Pompeo'yla yine ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Mnatsakanyan, "Ateşkesin sağlanması, barışçıl çözüme dönüş gibi çok somut ve önemli hedefler için bir yol bulmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, Fransa ve ABD, en kısa sürede ateşkes talebini çok açık bir şekilde dile getirdi. ABD'nin çabalarının Minsk Grubu eş başkanlarının ortak çalışmasıyla koordinasyon içinde gitmesi önemli" dedi.

'Barış gücü gönderilmesi olasılığını dışlamıyoruz'

Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ'a barış gücü gönderilmesi olasılığını dışlamadıklarını ve konunun görüşüldüğünü söyledi.

Barış gücü göndermenin çabaların birleştirilmesini ve sürdürülebilir ateşkesi engelleyen risklerin ortadan kaldırılmasını gerektiren bir konu olduğuna dikkat çeken Mnatsankayan, bunun istişarelerdeki kritik hususlardan biri olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirterek Bakü'nün kendi koşullarını sunacağını söylemişti.

'90 bin kişi sığınmacı durumuna geldi'

Mnatsakanyan, gazetecilere yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'daki sığınmacı sorununa da değindi.

27 Eylül'den beri devam eden çatışmalar nedeniyle 90 bin kişinin sığınmacı durumuna geldiğini ve 8 bin altyapı tesisinin vurulduğunu kaydeden Mnatsakanyan, buna son verilmesi gerektiğini ekledi.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İki ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.