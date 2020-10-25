Reuters: Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı

Reuters haber ajansı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yarın sabah saat 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını açıkladı.
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Reuters, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurdu.
Reuters haber ajansı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yarın sabah saat 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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