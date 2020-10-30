Bakü, İran'ın Karabağ'daki çözüme katılma olasılığını değerlendirdi

RİA Novosti’ye konuşan Hacıyev, şu ifadeleri kullandı: “Bölgesel bir güç, bölgesel bir ülke olarak İran da barış ve güvenliği sağlamakla ilgileniyor, bu nedenle İran'ın da Güney Kafkasya bölgesinde barış ve güvenliği sağlama sürecine katılma hakkı var. Belki gelecekte bu süreç çerçevesinde bazı mekanizmalar, temas grupları olacaktır. İran da sorunun çözüm sürecine katkıda bulunabilir.”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi'nin Bakü ziyaretinin verimli geçtiğine vurgu yapan Hacıyev, “İkili gündemdeki tüm meseleleri, aynı zamanda Karabağ sorununun çözümünü de ele aldık. İran da barış ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgileniyor. Biz de İran’ın Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğünü desteklemesine büyük önem veriyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı'nın Karabağ sorununun çözümünden sorumlu özel temsilcisi olarak Bakü'yi ziyaret eden Arakçi, Moskova'dan sonra Erivan ve Ankara'yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Arakçi’nin ziyaretlerinin temel amacı, İran'ın Karabağ sorununun bölgesel güçlerin katılımıyla çözülmesine yönelik inisiyatifi hakkında ilgili tarafları bilgilendirmek.

Arakçi’ye göre, Tahran'ın Dağlık Karabağ'daki krizi çözme planı, diğer konuların yanı sıra işgale son vermeyi ve sınırların dokunulmazlığı ilkesini öngörüyor.