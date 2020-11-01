Karabağ’da çatışan Azerbaycan ile Ermenistan’dan karşılıklı ihlal suçlamaları

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ermenistan tarafının dün gece Tovuz, Gedebey, Kubadlı bölgelerinde konuşlu olan ordu güçlerine saldırılar düzenlediği açıklamasını yaptı. Saldırıların havan topları ve ateşli silahlarla yapıldığı kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise ‘dün gecenin Martuni (Hocavend) ve yakınlarındaki yerleşim yerleri için sakin geçmediğini, Azerbaycan hava güçlerinin uçaklarla Martuni’ye bombardıman düzenlediğini, saldırılar nedeniyle birçok yapının tahrip olduğunu ancak can kaybı olmadığını’ kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan dün siviller ile sivil tesislere bombardıman düzenlenmemesi konusunda anlaşmıştı. Taraflar ayrıca esir ve cenaze değişimi için listeler oluşturmak hususunda da uzlaşmıştı. Söz konusu kararlar, Cenevre’de Minsk Grubu’nun temsilcileri arabuluculuğunda alışmıştı.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilinse Ermeni ayrılıkçı güçlerin denetiminde. Karabağ’da dönem dönem gerilim tırmansa da eylül sonundan beri devam eden şiddette çatışmalar yıllardır görülmemişti.