Karabağ: Martuni'ye füze saldırısı düzenlendi

Karabağ Devlet Acil Durumlar Servisi, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki yerleşim yerlerini düzenli ve kasıtlı olarak bombalamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Devlet Acil Durumlar Servisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Biraz önce Martuni yeni bir hava saldırısının hedefi oldu. Bir kez daha hava araçları kullanıldı. Şehirde yıkılan yerler var, sivil nüfus büyük maddi hasar gördü” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Karabağ'ın başkenti Stepanakert'te düşman uçaklarının gökyüzünde görünmesi nedeniyle periyodik olarak hava saldırısı alarmı verildiği belirtilerek, diğer yerleşim yerlerinde durumun nispeten sakin olduğu kaydedildi.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın, fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.