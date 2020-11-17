Sarkisyan, polis güçleri komutanını görevden aldı

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan karara göre, Sarkisyan, Gurgen Dallakyan’ı polis birliği komutanlığı görevinden aldı.
Bir başka kararla göreve Ayk Babayan atandı.
Değişikliğin gerekçesi açıklanmadı.
‘Siyasi görüşmelerimdeki ezici çoğunluk Sarkisyan’ın gitmesi ve erken seçimden yana’
Dağlık Karabağ nedeniyle ülkede gerginleşen durumla ilgili olarak halka hitap eden Sarkisyan, son birkaç gündür siyasi istişareler yürüttüğünü, parlamentodaki ve parlamento dışındaki güçlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla onlarca görüşme yaptığını, Ermeni diasporasından yurttaşlarla telefonla konuştuğunu ifade etti.
Sarkisyan’ın Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan hitap metnine göre, görüşmelerdeki muhataplarının ezici çoğunluğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi veya görevden alınması ve anayasanın öngördüğü şekilde erken seçimlerin yapılması gerektiği konusunda hemfikirdi.
Anlaşmanın imzalanmasının sonra Erivan’da başlayan protestolar devam ediyor. Eylemcilerin talepleri arasında Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası, geçici ulusal mutabakat hükümeti kurulması ve erken parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesi var.
Paşinyan ise daha önce görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmişti.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan görevden ayrılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)