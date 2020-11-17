Sarkisyan, polis güçleri komutanını görevden aldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, polis güçleri komutanı Gurgen Dallakyan’ı görevden aldı. Sarkisyan ayrıca gerçekleştirdiği siyasi görüşmelerde çoğunluğun Başbakan Nikol Paşinyan’ın gitmesi ve erken seçimlerin yapılmasından yana olduğunu ifade etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan karara göre, Sarkisyan, Gurgen Dallakyan’ı polis birliği komutanlığı görevinden aldı.

Bir başka kararla göreve Ayk Babayan atandı.

Değişikliğin gerekçesi açıklanmadı.

‘Siyasi görüşmelerimdeki ezici çoğunluk Sarkisyan’ın gitmesi ve erken seçimden yana’

Dağlık Karabağ nedeniyle ülkede gerginleşen durumla ilgili olarak halka hitap eden Sarkisyan, son birkaç gündür siyasi istişareler yürüttüğünü, parlamentodaki ve parlamento dışındaki güçlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla onlarca görüşme yaptığını, Ermeni diasporasından yurttaşlarla telefonla konuştuğunu ifade etti.

Sarkisyan’ın Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan hitap metnine göre, görüşmelerdeki muhataplarının ezici çoğunluğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi veya görevden alınması ve anayasanın öngördüğü şekilde erken seçimlerin yapılması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Anlaşmanın imzalanmasının sonra Erivan’da başlayan protestolar devam ediyor. Eylemcilerin talepleri arasında Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası, geçici ulusal mutabakat hükümeti kurulması ve erken parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesi var.

Paşinyan ise daha önce görevi bırakma niyetinde olmadığını, ancak hükümette bazı değişiklikler yapmayı planladığını belirtmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan görevden ayrılmıştı.