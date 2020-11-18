Eski bakan, deniz ürünü tüketimine teşvik için çiğ balık yedi

Sri Lanka’da Kovid-19 vakalarının bir balık pazarında patlak vermesinin ardından birçok insan balık almaktan vazgeçmeye başladı. Bu duruma isyan eden eski Su Ürünleri Bakanı, düzenlediği basın toplantısında çiğ balık yiyip “Korkmayın, koronavirüs bulaşmaz” ifadelerini kullandı.

Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala hayatın birçok alanını olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Sri Lanka’da balıkçılık sektörünü vurdu.

Ülkede koronavirüs taşıması gerekçesiyle satışlarında ciddi bir düşüş yaşanan deniz mahsullerinin güvenliğini kanıtlamak için eski Su Ürünleri Bakanı Dilip Wedaarachchi, basın toplantısında, çiğ balık yedi.

Eski Bakan, "Halka bu balığı yeme çağrısı yapıyorum. Korkmayın, koronavirüs bulaşmaz" diye konuştu.

Wedaarachchi "Balıkçılık sektöründeki insanlarımız balıklarını satamıyor. Bu ülkedeki insanlar balık yemiyor" diye feryat etti.

Geçen ay başkent Kolombo'nun dışındaki Merkezi Balık Pazarı, ülke çapında binlerce yeni vakaya neden olan ciddi bir koronavirüs salgınına yol açmıştı.

Söz konusu salgından beri balık satışlarında ve tüketiminde sert düşüş yaşanıyor, binlerce ton balık satıcıların elinde kalıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, Sri Lanka’da Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 18 binden fazla olurken, virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti.